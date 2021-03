Sanremo Giovani 2021, Gaudiano vince tra le Nuove Proposte

Alla presenza di Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, è stato decretato il vincitore: Gaudiano . La sua “ Polvere da sparo ” ha colpito dritto al cuore, conquistando il pubblico e la critica. “È la canzone che non avrei mai voluto scrivere, ma è anche il brano che mi ha permesso di parlare di questi temi, oggi, a Sanremo. È nata di getto, mentre uscivo da un periodo difficilissimo, al centro del quale c’era solamente l’assenza di mio padre . Io e lui avevamo un rapporto speciale. I momenti insieme sono diventati immagini, le immagini si son fatte spazio e io ho deciso di custodirle, per parlare di lui, di noi, del dolore e della mia rinascita” ha raccontato.

Chi è Gaudiano

Foggiano classe 1991, Luca Gaudiano è figlio di un’insegnante di lettere e di un ingegnere. Ad iniziarlo alla musica, regalandogli una chitarra quando era bambino, è stato il papà. Dopo il diploma ha studiato musica a Roma, ha esordito a teatro e ha iniziato a comporre canzoni. “Polvere da sparo” è dedicata al papà, scomparso prematuramente per via di un tumore al cervello. “Reduce di guerra salvato dalla musica”, come ama definirsi, dopo la morte del padre si è trasferito a Milano. Nel 2020 ha pubblicato il 45 giri digitale “Le cose inutili” (Leave Music). Al suo interno “Le cose inutili”, suo singolo di debutto, e “Acqua per occhi rossi”.