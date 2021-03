Si è fatto conoscere attraverso la piattaforma musicale SoundCloud e ora è pronto per il grande salto: Wrongonyou in gara all’Ariston tra le Nuove Proposte

Nato a Grottaferrata (Roma), Wrongonyou è il nome d’arte del cantautore Marco Zitelli , trent’anni e già alle spalle una carriera di tutto rispetto. Il suo viaggio nella musica è iniziato pubblicando cover e pezzi inediti sulla piattaforma musicale SoundCloud che gli ha subito permesso di farsi notare e volare in uno studio di Oxford per registrare nuovi brani.

Il suo palmares include concerti e tour nazionali ed internazionali (tra cui il Revelation Tour di Mika), ma anche una candidatura ai Nastri d’Argento come “Miglior canzone originale” per il film “Il Premio”, con Alessandro Gassman ( FOTO ).

Per il 12 marzo è atteso il suo ultimo lavoro in studio chiamato “ Sono Io ” . Wrongonyou si mostra in tutta la sua trasparenza, giocando con la sua anima, i suoi pensieri e le paure, ma soprattutto con il suo cuore.

Il testo di “Lezioni di volo”

approfondimento

Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2021

Piccole cose che succedono

Sto pensando a te

Ed esce il tuo nome sul telefono (dove sei?)

Ho cinque sensi che lo chiedono

Se non sei con me non funzionano come devono

Hai gli occhi neri

Quando sono tristi piove giorni interi

Voleremo da fermi

Per stare meglio

Toccami le mani che mi sveglio

Come quel film mai finito in albergo

Io con te gioco allo scoperto

Se un giorno dimenticherai

Spero solo che poi mi riconoscerai, mhm

Avvicinati facciamo una foto

Esci bene anche se non metto a fuoco

Non scappare che mi perdo da solo

Ma puoi darmi lezioni di volo

Accompagnami che andiamo a una festa

Ce ne andremo tardi col mal di testa

E se domani ti risvegli con me

Ci prendiamo solo il meglio che c'è

Ci prendiamo solo il meglio che c'è, yeah

Resto nei miei spazi personali

Hai cambiato tutto

Una carezza uno tsunami

Intreccio le tue braccia come rami

Se un giorno dimenticherai

Spero solo che poi mi riconoscerai, mhm

Avvicinati facciamo una foto

Esci bene anche se non metto a fuoco

Non scappare che mi perdo da solo

Ma puoi darmi lezioni di volo

Accompagnami che andiamo a una festa

Ce ne andremo tardi col mal di testa

E se domani ti risvegli con me

Ci prendiamo solo il meglio che c'è (meglio che c'è)

Ci prendiamo solo il meglio che c'è, eh

Riflettori sul nostro concerto

E non vogliamo niente di diverso

Dove sei? (Dove sei?)

Avvicinati facciamo una foto

Esci bene anche se non metto a fuoco

Non scappare che mi perdo da solo

Ma puoi darmi lezioni di volo

Accompagnami che andiamo a una festa

Ce ne andremo tardi col mal di testa

E se domani ti risvegli con me

Ci prendiamo solo il meglio che c'è

Ci prendiamo solo il meglio che c'è, oh