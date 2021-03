Noto al pubblico per la sua partecipazione a “X Factor”, Davide Sciortino racconterà a Sanremo la storia di una giovane donna

Giovane cantautore di origini palermitane, Davide Sciortino (in arte Davide Shorty) è stato selezionato tra gli otto cantanti che da mercoledì 2 marzo 2021 saliranno sul palco dell’Ariston ( FOTO ) per gareggiare nella categoria Nuove Proposte nel corso della seconda serata .

Non del tutto sconosciuto al pubblico, il giovane artista ha già calcato palchi noti come quello di “X Factor” dove, nel 2015, guidato dal suo coach Elio (di Elio e le Storie Tese ) è riuscito a guadagnarsi il terzo posto.

Per la sua prima apparizione al festival della musica italiana, Davide ( FOTO ) presenta il brano “ Regina ”, la storia di una giovane donna, dei suoi amori e del suo farsi strada tra ostacoli e difficoltà. Un brano dolce che, unito alla sua voce particolare, porta in scena un mix di diversi generi, unendo la raffinatezza di soul e R&B alla grinta delle barre rap.

La sua partecipazione alla sezione giovani della kermesse è stata anticipata dall’uscita del terzo album in studio, “La soluzione Reboot”.

Il testo di “Regina”

approfondimento

Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2021

Camminami di fronte

Così mi fai seguire le tue forme con lo sguardo

Guarda, c'è una casa all'orizzonte

E noi ci urliamo in faccia alla stazione singhiozzando

Entrambi con un ego enorme che ci mette in imbarazzo

Per sentirsi più al sicuro dal primo piano di un palazzo

Ed io ti amo, te lo giuro, infatti a volte sono pazzo

Se la testa ti va in fumo quando ti manca lo spazio



Questa pioggia è così fina che quasi non la senti

La strada è una piscina e quando meno te lo aspetti tu

Diventi una bambina con due genitori assenti

Ma cresciuta una regina con il sole tra i capelli

Aria, tu diventi aria (Oh oh)



Cos'è sto sguardo? Mi sembra quasi un rimprovero

Sono sempre il solito, a volte neanch'io mi tollero

Navigo la mente per frasi con senso logico

Panico come un coltello stretto dal manico

Trami e poi mi ami, mi chiedi se mai io sparirò

Mani nelle mani e come Dani adesso salirò

Sei nei miei piani e sai che ogni promessa è un debito

Anima latina, regina con regno a seguito

E inoltre una corona, hai pur bisogno di un palazzo

E a volte se ti senti sola e la tua vita è un po’uno strazio

Se la cosa ti consola, io ti sono sempre accanto

Dentro questa vita nuova che ha l'odore di un abbraccio



Questa pioggia è così fina che quasi non la senti

La strada è una piscina e quando meno te lo aspetti tu

Diventi una bambina con due genitori assenti

Ma cresciuta una regina con il sole tra i capelli

Aria, tu diventi aria

Aria, aria, oh oh



Questa pioggia è così fina che quasi non la senti

La strada è una piscina e quando meno te lo aspetti tu

Diventi una bambina con due genitori assenti

Ma ritorni una regina con il sole tra i capelli

Aria, tu diventi aria (Oh oh)