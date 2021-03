Sanremo delivery per Federica Pellegrini, ospite nella finale. VIDEO

Nella rubrica dedicata al Festival, la nostra inviata Federica Pirchio ci presenta ogni giorno uno dei protagonisti della serata in arrivo. La quinta puntata è dedicata alla campionessa olimpica, che fa anche parte della squadra di Italia's Got Talent

Sanremo delivery

consegna per Federica Pellegrini, classe 1988, di mestiere fa la campionessa di nuoto, arriva sul palco dell’Ariston come ospite in qualità di ambassador di Milano-Cortina 2026.

Nata a Mirano, è soprannominata la Divina, ha paura del mare anche se la prima medaglia olimpica l’ha conquistata a 16 anni.

Di stessa dice: "Sono diretta, poco diplomatica e questo mi complica la vita". Supera il milione di follower di Instagram e Vanessa è il suo bulldog francese. Le sue love story appassionano come le sue gare. Ama la moda, è molto attenta al look, adora le belle scarpe, e fa parte della squadra di Italia’s Got Talent.

