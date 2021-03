Nella nuova rubrica dedicata al Festival, la nostra inviata Federica Pirchio ci presenta ogni giorno uno dei protagonisti della serata in arrivo. La seconda puntata è dedicata alla cantante Elodie.

Sanremo delivery

Consegna per Elodie, classe 1990, cantante, arriva sul palco dell’Ariston come co-conduttrice per una sera.

Una delle artiste più amate e apprezzate del panorama musicale, all’anagrafe: Elodie Di Patrizi. Nata nella periferia di Roma da papà italiano e mamma francese creola, un’infanzia non facile.

Ha affrontato le selezioni di X Factor e ha partecipato ad Amici.

Nel 2017 arriva al Festival di Sanremo con il singolo “Tutta colpa mia”, nel 2020 con il brano “Andromeda", le sue mise non sono passate inosservate…

Di se stessa ha detto: "Potrei fare un film della mia vita dagli 8 anni ai 23″.

Elodie è fidanzata con Marracakesh. Segni particolari: bellissima e molto simpatica.

