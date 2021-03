Nella nuova rubrica dedicata al Festival, la nostra inviata Federica Pirchio ci presenta ogni giorno uno dei protagonisti della serata in arrivo. La prima puntata è dedicata al “padrone di casa” .

Sanremo delivery

consegna per Amadeus, classe 1962, conduttore e direttore artistico per la seconda volta del Festival.

Lui è l’uomo dei record a Sanremo, la finale dello scorso anno infatti registra: 11,4 milioni di spettatori e il 60% di share. In media nelle 5 serate raggiunge il 54,94% di share, è il festival più visto del nuovo millennio.



Amadeus ha scelto per la prima volta, tra i Big in concorso, cantanti nati negli anni Duemila. Ma c’è posto anche per Orietta Berti che torna al Festival a 55 anni di distanza dal suo debutto.

Fiorello, uno dei suoi migliori amici, compagno ancora una volta sul palco dell’Ariston: lo ha definito in “veste festivaliera” lo swiffer delle polemiche.

