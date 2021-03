Aiello, il video della canzone "Ora"

Dopo il debutto al Festival di Sanremo, il cantautore calabrese pubblica il video ufficiale di “Ora” Condividi:

In attesa del 12 marzo, data scelta per la pubblicazione dell’album “Meridionale”, Aiello pubblica il video ufficiale di “Ora”. Dopo la sua prima esibizione al Festival di Sanremo, il cantautore ha dichiarato alla stampa: “Direi che con il pezzo che ho scritto, particolarmente impegnativo, il fatto che sia andata bene all’esordio mi rende particolarmente. Devo imparare a gestire bene l’emozione, ma mi dicono che quel palco fa tremare le gambe ai giganti, perché non dovrebbe farle tremare a uno piccolo come me? Ieri non ho scandito bene le parole, quel palco è un’onda enorme che ti arriva in faccia”.

approfondimento Aiello a Sanremo 2021 Lo stesso Aiello ha commentato la sua esibizione sui social dopo i numerosi video e meme apparsi nelle ultime ore: “Sono andato a salutare il mare e a ringraziarlo. Sono felice di questo momento, delle critiche, dei meme divertentissimi, del fatto che vi ho scosso, che ho urlato il dolore.. .perché in una canzone come ORA il dolore non si può cantare ma va urlato. Io sono anche questo. Tutte le cose nuove e forti all’inizio possono disorientare”.

Il video di “Ora” approfondimento Aiello a Sanremo 2021 con Ora: il testo Nel video di “Ora” passano sullo schermo le immagini di Aiello che, seduto su un letto, ripercorre i suoi ricordi. Le stanze mostrate nel video simboleggiano le stanze della memoria che il cantautore “esplora” per portare alla mente il suo passato. Un video costruito su colori forti e cupi, come fosse un lungo flashback proiettato attraverso un filtro che lo rendono oscuro, come il contenuto del brano e la sostanza dei ricordi descritti nella canzone. Le sonorità di Ora riprendono una delle cifre che più caratterizza la musica di Aiello, la commistione tra generi diversi: “Le sonorità di Ora sono un mix di generi. La contaminazione è quello che più mi diverte nel fare musica. Pop, cantautorato, suoni più street, più urban. Direi in generale pop contemporaneo”.