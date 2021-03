Aiello a Sanremo 2021 con Ora: il testo

approfondimento

Per il debutto sul palco dell’Ariston il cantante cosentino ha scelto il brano Ora.

La canzone, scritta dallo stesso Antonio Aiello, racconta dello spettro di una relazione passata finita male. Gli strascichi di questa storia riescono ancora ad influenzare negativamente il modo di rapportarsi del protagonista, tra nostalgia e una fama da bad boy.

“La mia canzone si chiama Ora e parla di quando non riusciamo a superare una storia passata che ci ha fatto male, che ci ha ferito. Chi viene dopo si prende purtroppo la parte peggiore di noi, che sembra quella peggiore, ma non lo è… Facciamo la figura degli strxxxi, ma non lo siamo”, ha rivelato il cantante ai microfoni di Rai Play.