È colpa tua? Trama, cast del film spagnolo Prime Original in streaming

La storia d'amore tra Nick e Noah, iniziata col primo capitolo del 2023, prosegue tra impedimenti e difficoltà.

Oltre a questo titolo, è prevista l'uscita di un terzo film le cui riprese sono state già portate a termine



Attesa finita per i fan delle avventure sentimentali dei protagonisti di È colpa mia, il film Original targato Amazon Studios del 2023 che ha fatto registrare ottimi riscontri in streaming su Prime Video nella stagione della sua uscita, risultando il maggior successo nella storia della piattaforma tra i prodotti in lingua non inglese.

È Colpa Tua?, nuovo capitolo cinematografico della storia tratta dalla saga di romanzi bestseller Culpables, è disponibile dal 27 dicembre sulla piattaforma di streaming di Amazon, visibile anche via Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Ecco i dettagli della trama e del cast del sequel dell'acclamato teen drama spagnolo - incluso il trailer, in testa e in coda a questo articolo.

La trama: nuovi ostacoli tra Noah e Nick Dopo essere diventati i protagonisti di una storia d'amore proibita e fortemente osteggiata dai loro genitori, Noah e Nick - gli attori spagnoli Nicole Wallace e Gabriel Guevara - sono ancora travolti dalla passione e determinati a portare avanti la loro relazione a dispetto degli ostacoli che si mettono sulla loro strada.

La quotidianità dei due giovani viene sconvolta dal ritorno di un'ex fidanzata di Nick, pronta a farsi vendetta Anche lo psicologo di Noah mette lo zampino nella coppia, esprimendo giudizi taglienti sulla relazione tra la sua paziente e Nick.

I nuovi ingressi nella storia non faranno che aggravare la situazione già difficile della famiglia Leister, le cui fondamenta sembrano risentire dell'amore tra i due ragazzi.

Le immagini del trailer ufficiale, anticipate da un teaser pubblicato lo scorso agosto, avevano mostrato le atmosfere tese della trama, adattamento del secondo volume della saga firmata da Mercedes Ron.

"Quando hai una relazione che tante persone vogliono fare a pezzi di solito non finisce bene", queste le parole di Noah protagonista di una intensa sequenza sotto la pioggia in quello che sembra essere, a tutti gli effetti, un addio al suo amore. Approfondimento After 5, capitolo finale della saga su Prime. Dove eravamo rimasti

È Colpa Tua?, il cast del sequel del teen drama del 2023 Il secondo capitolo della saga romantica e sentimentale con Nicole Wallace (volto di Skam Spagna e Parot) e Gabriel Guevara (che ha recitato in Domani è oggi - Tomorrow is Today e Hit) vede il ritorno di altri volti del primo titolo del 2023, gli attori Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona e Eva Ruiz, rispettivamente nei ruoli di Rafaella, William Leister, Lion e Jenna.

Ai membri del cast già introdotti in È colpa mia? si aggiungono Gabriela Andrada (nel ruolo della ex di Nick, Sofia), Javier Morgade (Michael, lo psicologo di Noah), Felipe Londoño (Luca, il fratello di Lion), Goya Toledo e Alex Bejar (nei ruoli, rispettivamente di Anabel e Briar).

Dopo le riprese della pellicola, avviate e ultimate nel 2023 a Marbella, in Spagna, il set è rimasto aperto fino allo scorso febbraio per girare il terzo capitolo della saga cinematografica, il cui sviluppo era stato annunciato già ai tempi della messa in produzione del sequel ora in streaming.

Il film, che si intitola È colpa nostra? vedrà di nuovo coinvolto Domingo González nel doppio ruolo di regista e co-sceneggiatore. Anche il terzo film, come il secondo, è scritto in collaborazione con Sofía Cuenca.

