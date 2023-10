After 5, su Amazon il finale della saga: dov’eravamo rimasti

Il quinto film sulla storia d’amore tratta dai romanzi della scrittrice americana Anna Todd è disponibile sulla piattaforma dal 3 ottobre. Intitolato “After Everything”, riparte dal finale della pellicola precedente ed è incentrato sul percorso personale del protagonista maschile, che vola in Portogallo per rimediare ad alcuni errori del passato e potersi finalmente impegnare davvero con l’amore della sua vita. Nel cast anche l’attore italiano Benjamin Mascolo

Tessa Young e Hardin Scott sono pronti al capitolo finale della loro lunga, appassionata e tormentata storia d’amore. È disponibile da oggi 3 ottobre su Amazon Prime (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) After Everything, quinto e ultimo film della saga After tratta dai fortunatissimi romanzi della scrittrice americana Anna Todd. Ecco com’era finito il quarto film, After Ever Happy, e cosa sappiamo di questa nuova pellicola.

Il finale di After 4 Il quarto capitolo della saga riprendeva dal momento in cui Hardin scopre di essere figlio di Vance e che sua madre ha una relazione con lui. Arrabbiato e frustrato, il ragazzo ha un duro scontro con Tessa la quale lascia Londra per tornare a Washinghton. Qui però trova suo padre morto di overdose e cade in depressione. Hardin fa di tutto per aiutarla ma, nonostante una riconciliazione, la giovane decide di andare a New York per ricominciare. Il protagonista non demorde e la raggiunge nella Grande Mela, ma la situazione precipita quando Tessa scopre che Hardin ha scritto alle sue spalle un libro sulla loro storia che è già stato pubblicato e, sentendosi tradita, lo lascia definitivamente. vedi anche After 4, il teaser trailer del film

Cosa sappiamo di After 5 A quanto si capisce dal trailer, il quinto film ricomincia con Hardin e Tessa che fanno vite separate e il ragazzo alle prese con un blocco dello scrittore che potrebbe costargli caro, visto che ha ricevuto un grosso anticipo per il nuovo libro. La pellicola sembra più incentrata su di lui che su Tessa, tanto che vediamo il protagonista partire per il Portogallo alla ricerca di Natalie, una donna a cui vuole chiedere scusa per qualcosa di terribile accaduto in passato, e determinato a ritrovate se stesso per potersi impegnare definitivamente e seriamente con l’amore della sua vita. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Landon e Nora si preparano per il loro imminente matrimonio, che dovrebbe anche essere il momento in cui Hardin e Tessa si rivedranno. vedi anche After 5, il trailer del film

Il cast di After 5 Ovviamente nel cast ritroveremo i due protagonisti: Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott) e Josephine Langford (Tessa Young). Accanto a loro tornano Louise Lombard (Trish Daniels) e Stephen Moyer (Christian Vance). Fra le new entry vedremo Mimi Keene (Natalie), Carter Jenkins (Robert) e l’italianissimo Benjamin Mascolo (Sebastian). approfondimento After, cast del film con Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin FOTO