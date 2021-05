After, cast del film con Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin FOTO

After è un film del 2019 diretto da Jenny Gage, basato sull'omonimo romanzo del 2014 scritto da Anna Todd. Il film racconta la storia di Tessa Young, una studentessa che si innamora del misterioso Hardin Scott. Dopo After è uscito After 2 e nel 2021 uscirà anche After 3. Dalle prime indiscrezioni di “Deadline”, sembra che la regista Castille Landon sia già a lavoro su un prequel su Hardin e un sequel che dovrebbe riguardare i figli della coppia. Vediamo chi sono attori e personaggi del film