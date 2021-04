After, in arrivo un film prequel e un altro sequel

La saga di “After” andrà oltre la narrazione della storia dei suoi protagonisti. Spazio anche ai figli della coppia Condividi:

Buone notizie per i fan di “After”: la fortunata saga romantica iniziata nel 2019 avrà ben altri due film. Dalle prime indiscrezioni di “Deadline”, sembra che la regista Castille Landon sia già a lavoro su un prequel su Hardin e un sequel che dovrebbe riguardare i figli della celebre coppia. Sembra, inoltre, che la regista si stia occupando anche della scrittura di questi nuovi capitoli della saga. Da quel poco che sappiamo, pare che il prequel possa avere come titolo “After We Fell”. Avrà il compito di raccontare la storia di Hardin. Sguardo rivolto alla sua adolescenza e al suo primo amore. Con buone probabilità l’attore protagonista non sarà Hero Fiennes Tiffin. La produzione potrebbe optare per un recasting, scegliendo un interprete più giovane.

Grande attesa per questo film, considerando come il passato di Hardin sia cruciale per comprendere i suoi atteggiamenti in età adulta, la sua rabbia e diffidenza nell'aprirsi all'amore. Il sequel di "After", invece, si chiamerà "After Ever Happy" e parlerà di Emery e Auden i due figli di Tessa e Hardin, che si troveranno ad affrontare i problemi legati all'adolescenza nel tentativo di non ripetere gli stessi errori fatti dai genitori. Le riprese di queste due nuove pellicole dovrebbero iniziare il prossimo autunno ed è quindi probabile che vedremo almeno uno dei due film nel 2022, emergenza sanitaria permettendo (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Per quanto riguarda il cast, ancora non è stato svelato nulla al riguardo ma con buona probabilità ne sapremo di più nei prossimi mesi.