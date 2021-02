After 3, il teaser trailer del film

Il terzo capitolo sarà un sunto di “Come mondi lontani” e “Anime perdute”, terzo e quarto romanzo della saga di Anna Todd Condividi:

Dopo una prima anticipazione, che svelava l’arrivo di qualcosa di succulento per i fan, è stato finalmente diffuso il primo teaser trailer ufficiale di “After 3”. Sul web i fan sono a dir poco entusiasti, pur non essendo stata rivelata alcuna data d’uscita ufficiale. Un regalo di San Valentino per tutti gli appassionati di bestseller di Anna Todd e della saga cinematografica. Un minuto esatto di passione travolgente. Tessa e Hardin sono ancora una volta al centro di situazioni bollenti, così come nelle pagine dei romanzi loro dedicati. La loro storia, però, portata avanti con grande fatica, pare essere posta dinanzi a un bivio cruciale.

After 3, cosa sappiamo approfondimento I migliori film da vedere in streaming a febbraio È stato svelato come “After 3” uscirà nel corso del 2021 ma nulla è certo sul mese in questione. L’arrivo del teaser trailer lascia immaginare come la data d’uscita non sia poi così distante, o almeno i fan lo sperano. Ancora una volta sul grande schermo spazio a Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin. La produzione ha deciso in questo caso non rispettare in maniera precisa l’ordine dei romanzi. Il terzo e il quarto, rispettivamente “Come mondi lontani” e “Anime perdute”, verranno accorpati in questa pellicola. Annunciato inoltre il quarto film della saga, che sarà tratto dal quinto libro di Anna Todd, “Amore infinito”.