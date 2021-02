After 3, il teaser trailer con Tessa e Hardin

La saga di “ After ” non vede frenare il proprio successo. I fan attendono con ansia il terzo capitolo ispirato al lavoro letterario di Anna Todd . Qualcosa pare stia bollendo in pentola in merito alla pellicola. L’account Instagram ufficiale di 01distribution ha infatti pubblicato un breve teaser trailer. Nel filmato trovano spazio i due protagonisti, Tessa e Hardin, interpretati rispettivamente da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin .

Ciò che ha però particolarmente colpito gli appassionati della serie è il post che ha accompagnato la clip: “In arrivo qualcosa di bollente”. Si chiede al pubblico di aspettare ancora un po’ per un annuncio. Potrebbe trattarsi della data ufficiale d’uscita o, magari, della pubblicazione del primo trailer completo del film.

Già annunciato il quarto capitolo, per una serie che fa registrare numeri incredibili, trattandosi di fatto di film indipendenti. Con un costo di 14 milioni di dollari, nel 2019 “After” ha ottenuto più di 60 milioni nel mondo. Numeri davvero incredibili per una saga nata sui social.

Anna Todd ha infatti iniziato a scrivere il proprio romanzo su “Wattapad”, social per aspiranti scrittori. Il progetto era inizialmente una fan fiction dedicata a Harry Styles. Non è un caso che il protagonista si chiami Hardin Scott. La risposta del pubblico è stata enorme, consentendo a Todd di pubblicare quattro romanzi. Nel 2015 è poi uscito il prequel, “Before”, che i fan vorrebbero vedere adattato dopo la conclusione della quadrilogia principale.

After 3, cosa sappiamo

Il terzo film è basato su “Come mondi lontani”, terzo romanzo della saga di Anna Todd. Tessa si ritrova dinanzi a un bivio. Non sa se Hardin sarà mai realmente disposto a cambiare per lei. Un’opportunità di lavoro la conduce a Seattle, dove lui non sembra intenzionato a trasferirsi. Hardin pare disposto a tutto pur di proteggerla ma questo non basta più. Non poter vivere senza qualcuno e amarlo davvero è differente.

La giovane non può più ignorare alcune domande cruciali. La loro relazione è un misto di gelosia, fraintendimenti e passione. Quest’ultima non può essere l’unico collante. I sentimenti non possono bastare se poi nel quotidiano non riescono a stare insieme come vorrebbero.

