After, annunciato l’arrivo del terzo e del quarto capitolo

“After 2” sta ottenendo un successo dirompente al cinema: al momento è il film che ha ottenuto il maggior incasso a livello internazionale dopo il lockdown (sta battendo “Tenet” di Christopher Nolan). L’adattamento cinematografico del romanzo “After – Un cuore in mille pezzi” di Anna Todd, sta sbancando il botteghino e sta facendo anche meglio del primo capitolo della saga, uscito nel 2019. La pellicola diretta da Roger Kumble è arrivata in Italia soltanto il 2 settembre e in meno di una settimana ha richiamato l’attenzione di tantissimi appassionati alle avventure di Tessa Young e Hardin Scott.

“AFTER 2”, LA STORIA D’AMORE CONTINUA

Tessa e Hardin proseguono nel loro tira e molla. Durante il secondo film si prendono e si rilasciano per un paio di volte, in una serie di fraintendimenti e di gelosie. Lei rimane vittima di un incidente stradale: fortunatamente si salva, ma Trevor (con cui ha avuto una relazione) chiede ad Hardin di non farsi più sentire. Lui scrive una lettera d’addio all’amata e parte per Londra. Entrambi soffrono la lontananza, poi Trevor svela quello che ha fatto e così i due si riavvicinano. Mentre Tessa accompagna Hardin a fare un tatuaggio, un senzatetto li ferma: la ragazza lo riconosce perché è suo padre. “After 2” si conclude in questo modo, nel terzo capitolo ci sarà dunque una nuova figura a stravolgere la vita dei due innamorati.

QUANDO USCIRANNO “AFTER 3” E “AFTER 4”? TUTTI I POSSIBILI CAPITOLI DELLA SAGA

La squadra creativa è pronta a mettersi al lavoro, ma al momento non ci sono date certe sull’uscita dei prossimi film. L’unica sicurezza è che i due attori protagonisti torneranno a vestire i panni di Hardin e Tessa, ma non ci sono novità riguardo agli altri membri del cast. Ovviamente non se ne parlerà prima della seconda parte del 2021.

I titoli del terzo e del quarto romanzo si distinguono per i sottotitoli “Come mondi lontani” e “Anime perdute”. La saga si conclude, per il momento, con il quinto libro “Amore infinito”. L’autrice ha anche scritto il prequel “Before – After forever” e quattro spin-off: “Nothing More - Dopo di lei”, “Nothing More - Cuori confusi”, “Nothing Less - Fragili Bugie”, “Nothing Less - Ora e per sempre”.