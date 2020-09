After 2, oggi esce il film. Tutto quello che c'è da sapere

Il 2 settembre giunge al cinema “ After 2 – Un cuore in mille pezzi ”, atteso sequel di “After”, prima pellicola tratta dalla saga letteraria di Anna Todd . Un teen drama romantico e tormentato, che vede al centro della trama la storia d’amore tra Tessa Young e Hardin Scott .

I romanzi rappresentano un vero e proprio fenomeno letterario. Distribuiti in circa 30 paesi, affondano le proprie radici in una fanfiction, sorprendentemente, che aveva come protagonista Harry Styles dei One Direction. Una piccola fiamma dalla quale è divampato un vero e proprio incendio, con 5 romanzi legati alla trama principale, un prequel e ben quattro spin-off.

Anna Todd ha saputo sfruttare al meglio la tormentata storia d’amore tra i due protagonisti per sollevare un velo sul complesso mondo dei giovani d’oggi. Svariate le tematiche fronteggiate, dal percorso per trovare sé e il proprio posto nel mondo al rapporto con i genitori, dagli abusi alla scoperta del sesso in giovane età. Su tutto però domina la difficoltà di riuscire a gestire una relazione in una fase della propria vita nella quale la personalità è ancora in evoluzione.