After 2, distribuita una clip della pellicola: il video

After 2: la trama

approfondimento

After 2, fuori il trailer ufficiale

La pellicola continuerà il racconto della storia d’amore di Hardin e Tessa, legati da un filo sottile e invisibile.

Nella clip distribuita su YouTube, la casa di produzione ha pubblicato anche la trama ufficiale, questo l’inizio: “Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada”.

In seguito, il testo riporta: “Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice”.

Infine, la trama si conclude: "Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati”.