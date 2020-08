After 2, pubblicato il poster con Hero Fiennes Tiffin

Pochi giorni fa 01Distribution ha pubblicato l’atteso trailer di After 2 conquistando centinaia di migliaia di visualizzazioni, infatti al momento il video in italiano conta oltre 760.000 views , simbolo della grande attesa da parte del pubblico.

After 2 sbarcherà nelle sale cinematografiche del Bel paese il 2 settembre 2020 portando sul grande schermo il sequel del film uscito nel 2019 e diretto da Jenny Gage. Il secondo capitolo è basato su After - Un cuore in mille pezzi della giovane scrittrice statunitense Anna Todd , nata il 20 marzo 1989 a Dayton.

After 2: la trama della pellicola

Nel frattempo cresce l’attesa per il film che riporta gli spettatori di tutto il mondo all’interno della relazione di Hardin e Tessa, legati da un filo invisibile tessuto dal destino.

Questa la trama ufficiale presente nel trailer: “Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada”.

Il testo continua: “Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin.

Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. “Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati”.

Nel cast presenti anche Selma Blair, Louise Lombard e Pia Mia.