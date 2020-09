After 2, boom di incassi: superato anche Tenet

Un successo incredibile che ha portato all’annuncio del terzo e quarto film della saga di “After”

Il 2 settembre 2020 è giunto al cinema l’attesissimo “After 2”. Il sequel, tratto dalla saga di Anna Todd, ha subito fatto registrare un esordio da record, incassando più di 650mila euro. Un avvio da sogno che consente alla pellicola di sorpassare in classifica “Tenet” di Christopher Nolan. Seppur con poca concorrenza da fronteggiare, il teen movie registra il miglior debutto in assoluto post lockdown, con 93.953 presenze in sala. Cifre che lasciano ben sperare per il prossimo futuro, considerando come la serie sia composta da cinque libri principali, un prequel e quattro spin-off. Si conferma dunque l’esordio positivo registrato nel 2019 per “After”, che incassò al via circa 600mila euro, chiudendo con un incasso complessivo superiore ai 6 milioni di euro.

After 2, la trama Prosegue il racconto della tormentata storia d'amore tra Hardin e Tessa. I due si sono detti addio, iniziando così a percorrere strade differenti. Senza di lei, Hardin è tornato a compiere scelte autodistruttive, mentre Tessa guarda al proprio futuro. Ha infatti iniziato uno stage presso un'importante casa editrice. Proprio qui incontra Trevor, un collega che sembra essere l'esatto opposto del tormentato Hardin. Per lei potrebbero esserci possibilità per una storia d'amore serena? Difficile dirlo, considerando come i ricordi del suo ex siano difficili da cancellare. C'è qualcosa di profondo che li unisce. Tessa non può negare ciò che prova, anche se ha scoperto che il primo approccio di lui era soltanto frutto di una scommessa tra amici. I due lotteranno dunque per stare ancora insieme, anche se tutto sembra porsi sulla loro strada.