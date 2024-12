Codice d'onore, il cast del film con Tom Cruise e Demi Moore

8/8 ©Webphoto

Kevin Pollak è il tenente Sam Weinberg, anche lui parte del collegio di difesa. In carriera, Pollak ha spesso interpretato il migliore amico/confidente dei protagonisti, in pellicole come Verdetto finale, Giorni contati e - per l'appunto - Codice d'onore. Ma è stato anche un gangster in FBI: Protezione testimoni, un criminale ne I soliti sospetti e il procuratore distrettuale di Los Angeles Leo Cutler in Shark - Giustizia a tutti i costi