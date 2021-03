Alberto Tomba ospite nella finale di Sanremo: la carriera in 12 scatti

3/12

Secondo posto in Coppa del Mondo nel 1986, il che gli ha aperto le porte dei Mondiali del 1987 in Svizzera. Medaglia di bronzo in slalom gigante e, l’anno seguente, ecco giungere una notorietà nazionale che non lo abbandonerà mai più. Successo nello slalom speciale di Sestriere e nel gigante. Una doppietta che annuncia l’annata straordinaria. In quella stagione ha vinto nove gare, ritrovandosi al secondo posto in Coppa del Mondo a causa di due cadute nelle ultime due prove. Si è imposto però in due specialità: slalom gigante e slalom speciale. - ©LaPresse

