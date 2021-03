Sanremo 2021, pagelle della quarta serata (IN AGGIORNAMENTO)

SANREMO 2021, LA SCALETTA DEI CANTANTI IN GARA



NUOVE PROPOSTE

Davide Shorty – Regina

VOTO 6/7

Per trasformare una strada in una piscina

Autorevole questa sera l'artista siciliano. Si è scrollato di dosso l'ansia da debutto e ha valorizzato molto il suo brano, per nulla leggero, con una performance gioiosa e senza sbavature. Conquista il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla.



Folcast – Scopriti

Per chi non vuole più girare intorno a stanze vuote

VOTO 7

Un barlume di timidezza per i primi trenta secondi sembra frenarlo, poi acquisisce sicurezza. La cosa che non capisco, e non vale solo per lui, è perché portare sul palco la chitarra se poi fa da zaino. Ha una grande canzone.



Gaudiano – Polvere da sparo

Per chi si sente un po' Don Chisciotte

VOTO 6+

La tigre nella giungla dei pensieri sparsi è entrata in lui trasformandolo in un leone in gabbia. Lo ricordo per la sua energia e stasera sembra frenato, anche nella voce. Sarà l'ansia della finale...perché lui è di più.





Wrongonyou – Lezioni di volo

Per chi avrebbe voglia di tornare a casa tardi col mal di testa

VOTO 7+

Il gigante buono di Carosello la usa sì la chitarra che porta sul palco. Dovrebbe essere tra i big con la sua esperienza in inglese e in italiano. Stasera la voce non è al massimo ma lui resta un fuoriclasse nella categoria songwriter. Vince il Premio della critica Mia Martini.