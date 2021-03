Sanremo 2021, pagelle serata finale del Festival - IN AGGIORNAMENTO

Ultima serata all'Ariston per l'edizione 2021 del Festival della Canzone Italiana. Sul palco i 26 artisti in gara tutti giudicati dal televoto. Alla fine della prima parte solo i primi tre classificati si contenderanno la vittoria finale. I nostri commenti e voti - SEGUI LA DIRETTA DELLA SERATA FINALE

Ghemon - Momento perfetto

Per chi è convinto che sia l'ora sua

Brano altamente motivazionale, come ha detto l'artista: "quando qualcosa nella mia vita va male...raddoppio". Questo è un brano cresciuto sera dopo sera. Stasera interpretazione top!



Gaia - Cuore amaro

Per chi cerca un disordine raro

Introdotta dalla chitarra acustica Gaia ci accompagna subito nel suo cuore amaro. Sera dopo sera ha sfoderato la sua femminilità, fondamentale per un brano che è una seduta psicanalitica tra se e la medesima.



Irama - La genesi del tuo colore

Per chi chiude il sole un attimo

In base al regolamento è in gara col video delle prove. Lui sta chiuso in hotel a Sanremo.



Gio Evan - Arnica

Per chi vuole danzare con i brividi

Comincio col dire che vederlo vestito (e bene!) fa un certo effetto. La canzone poi è lenitiva ma non riesco a coglierne la magia nonostante la scrittura sia cinematografica, ricca di immagini e suggestioni