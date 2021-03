Random è il nome d’arte di Emanuele Caso. Spazio per lui sul palco di Sanremo 2021 nella categoria Campioni. Un esordio assoluto per quello che è uno degli artisti più giovani del nuovo Festival della canzone italiana. Nato nel 1991, dà il via alla propria carriera artistica con il primo album “Giovane oro”, seguito nel 2019 da “Chiasso”.