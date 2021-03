Achille Lauro a Sanremo 2021, quarta serata: quadro con Boss Doms

Un Medley di “Me ne frego” e “Rolls Royce” sul palco di Sanremo 2021 per Achille Lauro, che inserisce anche Fiorello nel suo quadro. SEGUI LA DIRETTA

Nella quarta puntata di Sanremo 2021 Achlle Lauro ha esaltato il punk rock, il bisogno di ribellarsi alle regole e il bisogno d’essere in contrasto con tutto e tutti e ignorare i giudizi del mondo. Ha messo piede sul palco dell’Ariston in abito nuziale bianco, affiancato da un velato Boss Doms. Lauro gli ha poi scoperto il viso e lo ha baciato, dando il via all’esibizione.

