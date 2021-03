Sanremo delivery per Achille Lauro, ospite fisso del Festival. VIDEO

Sanremo delivery



consegna per Achille Lauro (TUTTI I SUOI LOOK), classe 1990, il cantante, produttore, artista a tutto tondo è anche il più controverso: sul palco dell’Ariston come ospite fisso, porta in scena cinque quadri, cinque opere d'autore.



Nato a Verona, cresce a Roma, all’anagrafe Lauro De Marinis, il padre è un giudice della Corte di Cassazione. Il fratello maggiore, è stato producer della crew Quarto Blocco, ed è proprio il fratello a fargli conoscere il mondo dell’hip hop underground.

In materia di look e provocazioni non è secondo a nessuno, è direttore artistico dell’etichetta internazionale Elektra, per l’Italia, ed ha anche scritto un libro autobiografico intitolato “Io sono Amleto” .



