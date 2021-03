La classifica di Sanremo 2021 dopo la quarta serata

approfondimento

Achille Lauro a Sanremo 2021, quarta serata: quadro con Boss Doms

In teatro si sono alternati tutti gli artisti in gara per un totale di 30 esibizioni. Una in più, a dire il vero, considerando la necessità di riascoltare Francesco Renga il cui microfono aveva dato problemi a inizio canzone. Amadeus e Fiorello si sono messi ripetutamente in gioco. Hanno cantato in versione Rosario Salerno e Amedeo Squillo Siamo Donne, brano portato proprio a Sanremo nel 1991 da Jo Squillo e Sabrina Salerno. L'artista siciliano ha poi preso parte al nuovo quadro di Achille Lauro, che ha cantato “Me ne frego” e “Rolls Royce” affiancato anche da Boss Doms.