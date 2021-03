Alessandra Amoroso e Matilde Gioli a Sanremo 2021 per le maestranze

I tecnici presenti a Sanremo sono i pochi “fortunati”, come vengono definiti da Amoroso e Gioli, che ricordano però: “Il lavoro dev’essere un diritto di tutti e non un colpo di fortuna”. Alle loro spalle vi sono alcuni operatori, in rappresentanza di tutti i loro colleghi sparsi per le regioni d’Italia. A concludere il lungo e toccante pensiero, un sentito applauso da parte di alcuni grandi artisti della musica nostrana. Alessandra Amoroso ha poi preso il microfono e cantato “ Una notte italiana ” di Ivano Fossati.

L’omaggio agli operatori dello spettacolo

Ecco alcuni dei passaggi più toccanti del pensiero rivolto da Alessandra Amoroso e Matilde Gioli a tutti i tecnici impegnati nel mondo della cultura italiana, nella speranza di vederli tornare ben presto a lavoro: “Siamo due donne che hanno avuto la grande fortuna di realizzare i propri sogni e oggi ci troviamo insieme a parlare da questa platea vuota simbolo di un presente inaspettato. Un tempo difficile in cui troppe donne e troppi uomini soffrono, troppi abbracci sono negati, troppe persone sono diventate invisibili, troppi affetti sono andati via per sempre. E in cui ognuno di noi, ogni giorno ha paura. Noi abbiamo avuto la grande fortuna di realizzare i nostri sogni… ma un sogno come il nostro ha bisogno del battito di altri cuori, vive del respiro, delle braccia e delle mani di altre persone che grazie alla loro passione e alla loro professionalità rendono questi sogni un mestiere. E adesso che tutto è sospeso, che il mondo si è fermato, che le platee sono vuote, le loro vite ancor più delle nostre, sono sospese in attesa di una ripartenza difficile da immaginare o di un aiuto che non è mai arrivato. Questi professionisti però non possono più aspettare e tanti di loro si sono dovuti reinventare in un nuovo lavoro o nel peggiore dei casi sono rimasti senza nulla nella “disperata speranza” di recuperare la loro dignità”.