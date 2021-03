Sanremo 2021, la finale. Amadeus: "Prossimo anno non farò il Festival"

Stasera il Festival avrà il suo vincitore. Sul palco tutti i Big e Gaudiano, vincitore delle Nuove Proposte. Co-conduttrice sarà Ornella Vanoni. Tra gli ospiti Francesco Gabbani, Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri e Dardust. Amadeus annuncia che non condurrà l'edizione del 2022 Condividi:

"Orgogliosi di questo Festival ma per me sarà l'ultimo, non ci sarà il terzo", esordisce così Amadeus in conferenza stampa. Parla di risultati insperati che sono confermati dal fatto che nelle prime dieci posizioni della classifica ben nove sono brani sanremesi contrariamente ai due dell'edizione 2020. Il Festival di Sanremo 2021 (GUARDA LO SPECIALE FESTIVAL) questa sera giunge al termine e dunque si conoscerà il nome del vincitore di questa insolita edizione della kermesse, fortemente segnata dalla pandemia. Per la serata, ancora una volta guidata da Amadeus e Fiorello, è prevista l’esibizione di tutti i 26 Big in gara con i loro brani inediti: nella prima parte a giudicare sarà il televoto dopodiché i primi tre verranno votati dalle tre giurie (demoscopica, sala stampa e televoto) e scopriremo il vincitore. Ornella Vanoni sarà la co-conduttrice e duetterà con Francesco Gabbani. Altri ospiti saranno Riccardo Fogli, Michele Zarrillo e Paolo Vallesi. Con Alberto Tomba e Federica Pellegrini si parlerà di Olimpiadi invernali e si lancerà un concorso per trovare il logo delle Olimpiadi Invernali. Completano il cast Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri, Umberto Tozzi, Dardust e un momento di contenuti musicali proposto dalla Banda della Marina Militare. Giovanna Botteri, ospite della serata, si dice emozionata e tesa al punto di non riuscire a dormire "ma credo anche che questo Sanremo ci abbia fatto capire cosa c'è oltre la telecamera: la voglia di vincere questa sfida. Seguo il Festival da sempre, ai bambini veniva permesso di stare svegli dopo Carosello. E anche il fatto che già si parli del prossimo anno è il segnale che si va sempre avanti. Io qui sono la rivincita delle nerd, abbiamo imparato ad apprezzarci con i nostri difetti: siamo persone normali, viva la normalità". Sul tema della violenza sulle donne Giovanna Botteri sottolinea che bisogna cambiare la società, bisogna mandare messaggi di rispetto per le donne e di condanna secca a ogni forma di violenza: "Le scarpe rosse di Loredana Berté sono state un simbolo forte. Le donne devono vivere in una società che le rispetta. Le donne sono le prime a perdere il lavoro e a essere chiuse in casa in momenti difficile come queli attuali; il Festival deve servire anche per accarezzare le ferite di quelle donne e fare capire la situazione". Tornando al successo delle Nuove Proposte il vice direttore Claudio Fasulo rilancia la volontà di valorizzare i talenti giovani e dunque lancia il sasso per la creazione di una Academy permanente attiva tutto l'anno con spazi adeguati.

La soddisfazione per l'andamento della quarta serata arriva, come ogni giorno, dalla voce del direttore di Rai Uno Stefano Coletta: sottolinea i tanti registri e la sintonia crescente tra Amadeus e Fiorello. Per quanto riguarda gli artisti il direttore sottolinea la "pregnanza semantica" ed è certo che molto presto i giovani saranno protagonisti nel panorama musicale. Definisce questo un "Festival di resilienza con forte valenza etica, una grande operazione culturale", una kermesse che ha rimesso in moto un mercato che nell'ultimo anno si era spento: "Sarebbe stato più facile prendere artisti consolidati".