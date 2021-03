Noemi sale sul palco di Sanremo 2021 come una veterana. Vi ha preso parte, infatti, sei volte come concorrente. Il suo brano si intitola “Glicine” Condividi:

Veronica Scopelliti, in arte Noemi, è pronta per la sua apparizione sul palco di Sanremo 2021. Il brano scelto per il Festival è “Glicine”. Su queste note proverà a imporsi in questa sua sesta partecipazione come concorrente, alle quali occorre aggiungere la volta in cui ha presenziato da ospite.

La sua passione per la musica affonda le radici nell'infanzia. Ha iniziato a suonare il pianoforte a sette anni, scoprendo l'amore per la chitarra a 11 anni. Una propensione che deriva da suo padre Armando, musicista che ha peso parte anche al Festival di Castrocaro. Rivive nella figlia i suoi sogni e l'accompagna nel percorso che la conduce al DAMS. Si laurea in regia televisiva e cinematografica, ma la vita l'ha poi condotta in tutt'altra direzione.

Noemi viene lanciata da X Factor, con Morgan che cambia la sua carriera, spronandola a cantare in italiano. La sua voce conquista l'Italia e nel 2009 pubblica "Briciole", che vince il disco d'oro, entrando nella top 100 Billboard europea. Candidata ai Nastri d'argento per la migliore canzone originale, "Vuoto a perdere", scritta da Vasco Rossi per lei e inserita nella colonna sonora di "Femmine contro maschi". Dal 2009 a oggi ha pubblicato sei album. Il settimo, "Metamorfosi", arriverà nei negozi il 5 marzo 2021, contenente, ovviamente, il brano di Sanremo 2021.