Serena Rossi interpreta "Come una bussola

Sarà l’incantevole voce dell’attrice e cantante Serena Rossi a interpretare “Come una Bussola”, versione italiana dell’emozionante colonna sonora (Love is a Compass) che accompagna le immagini di “Una famiglia, infinite emozioni”, il cortometraggio che sta commuovendo migliaia di persone in tutto il mondo.

approfondimento

Frozen 2, il cast del film

Aver avuto l’opportunità di partecipare a questo progetto che celebra i 40 anni della collaborazione tra Disney e Make A Wish – afferma Serena Rossi – un'organizzazione no profit che si occupa di realizzare i desideri del cuore dei bambini affetti da gravi patologie, mi ha regalato un’emozione immensa. Il corto si affida solo alle immagini e alla musica, è molto intenso e la canzone accompagna gli spettatori nella storia e nelle emozioni di Lola e sua nipote. Credo che sia un bellissimo incontro tra immagini e testo, visto che il brano parla di come l’amore ti riporti sempre alle cose importanti e agli affetti più cari. Spero con la mia voce e anche solo in minima parte di poter contribuire a donare un momento speciale per questi bambini, le loro famiglie e per tutte le famiglie italiane. È importante, specialmente a Natale. Specialmente questo Natale.