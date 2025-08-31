Un nuovo disco che scava alle radici del suo percorso artistico. La voglia di parlare attraverso canzoni e melodie di qualcosa che spezza le routine. Le collaborazioni realizzate con artisti di cui lei stessa apprezza la musica e con cui diventa amica. E il desiderio di portare questa nuova creazione, la migliore fatta fino ad oggi, dal vivo, con tutti i suoi fan: abbiamo incontrato Jehnny Beth, artista francese, che ci ha raccontato You, Heartbreaker, You. La nostra intervista