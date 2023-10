Il conte Dracula era vegetariano? La curiosa ipotesi in uno studio

Un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Analytical Chemistry ha presentato una versione inedita del famoso Vlad III di Valacchia, meglio conosciuto come Vlad Tepes o Dracula ipotizzando che fosse vegetariano e soffrisse di emolacria, ovvero producesse sangue nelle lacrime. Lo studio è stato condotto analizzando le tracce biochimiche su tre lettere scritte da Vlad III nel XV secolo. Secondo gli autori, l’esame ha rivelato interessanti dettagli sulla vita conte. In particolare l’attenzione è stata focalizzata su circa cento peptidi umani e duemila di origine ambientale che sono stati individuati e isolati. Ma l’aspetto più sorprendente emerso dallo studio, come detto, è l’ipotesi che Vlad III potesse essere vegetariano. L’assenza di tracce di proteine animali nelle lettere ha suggerito la conclusione che la dieta di Vlad III fosse basata su frutta e verdura mature, con alcune tracce di funghi e insetti. Secondo gli autori dello studio, benché l’analisi abbia aperto nuove prospettive sulla sua possibile dieta, rimane necessaria ulteriore ricerca e validazione per confermare queste ipotesi e svelare più dettagli sulla vita di uno dei personaggi più enigmatici della storia.