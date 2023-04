Dracula, Chloé Zhao vuole il vampiro Robert Pattinson nel suo film

Il divo della serie cinematografica di Twilight potrebbe riprendere il ruolo vampiresco nel prossimo progetto diretto dalla regista premio Oscar per "Nomadland". Pare che l'attore sia in trattative per rappresentare il classico personaggio tramandatoci dalla penna di Bram Stoker. Nel nuovo film lo vedremmo risvegliarsi da un torpore secolare, ma sarebbe un personaggio molto contemporaneo, con caratteristiche inedite e interessanti

Robert Pattinson potrebbe tornare a vestire i panni del vampiro.

Nelle ultime ore le voci relative a una sua possibile presenza nel cast del prossimo progetto cinematografico diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao si stanno facendo assai insistenti.

Il divo della serie cinematografica di Twilight potrebbe quindi riprendere il ruolo del succhiasangue nell'attesissima pellicola di prossima uscita.

Pare che Pattinson sia in trattative per rappresentare il classico personaggio, che vedremo risvegliarsi da un torpore secolare. Per adesso non ci sono notizie ufficiali, ma intanto la rete è in subbuglio: i tantissimi fan dell'attore non vedono l'ora di rivedere il proprio beniamino calarsi nuovamente nel ruolo che l’ha consacrato a divinità dell’Olimpo hollywoodiano. Un ruolo che però l’ha anche notevolmente incastrato, come spesso accade quando un attore viene scritturato per una parte così particolare.



Robert Pattinson è il Bela Lugosi del Nuovo Millennio Possiamo infatti affermare che Robert Pattinson sia il Bela Lugosi "de noantri", e con “noantri” ci riferiamo alla generazione più giovane rispetto a quella degli spettatori che erano abituati al mitico Lugosi come Principe delle Tenebre.

Purtroppo per lui (Pattinson tanto quanto Bela Lugosi un tempo), è difficile per molti fan immaginarselo come un personaggio diverso dal vampiro. Diciamo purtroppo perché nessun attore vorrebbe mai essere incasellato in un unico ruolo, poiché ne va della propria carriera chiaramente. Tuttavia Robert Pattinson ha soltanto da ringraziare il suo Edward Cullen, il giovane vampiro interpretato nell'epopea cinematografica di Twilight che ha adattato l'omonima saga letteraria della scrittrice statunitense Stephenie Meyer.



E a chi dissente da tutto ciò, sostenendo che Pattison ha poi interpretato ruoli molto diversi, per esempio quello di Batman in The Batman di Matt Reeves, diciamo: sempre di pipistrelli si parla…

Da giovane vampiro a Principe delle Tenebre più attempato

Sarà ancora una volta un succhiasangue rubacuori?

La domanda che sorge spontanea è se il Dracula di Chloé Zhao e, forse, di Robert Pattinson sarà il classico personaggio descritto da Bram Stoker oppure se si rivelerà un'evoluzione più moderna.

In realtà sappiamo già che la regista insignita del premio Oscar per il suo Nomadland intende approfondire aspetti inediti del celebre vampiro, probabilmente esplorando anche la sua sfera sentimentale.



“Questa combinazione unica di un antico vampiro rappresentato da un giovane attore che ha interpretato un vampiro new age potrebbe essere ciò di cui hanno bisogno i fan di tutte le generazioni”, fa notare la giornalista Anna Koselke sul magazine americano Dexerto.

Il progetto di Dracula firmato Zhao è ancora abbastanza top secret Chloé Zhao ha recentemente confermato di aver quasi finito di scrivere la sceneggiatura di Dracula, ma da allora non ha condiviso nessun’altra novità sul progetto.

La sua personale interpretazione dell'iconico vampiro sarà caratterizzata da un tocco contemporaneo, senza tralasciare elementi di fantascienza e tematiche calde della società odierna.



Di certo la regista punterà molto su questa pellicola, dato che dopo aver vinto un Oscar come miglior regista per il suo acclamato Nomadland ha trascorso parecchio tempo lavorando al film Marvel Eternals, che è stato mal accolto.



Il dono di questa regista è proprio quello di riuscire a suggerire un punto di vista nuovo e inedito, dunque è molto probabile che il suo Dracula sarà sbalorditivo, lungi dall’essere la solita storia trita e ritrita che racconta paro paro ciò che già ci ha raccontato Bram Stoker in modo ineccepibile (quindi perché doverlo ri-raccontare come lui?).

