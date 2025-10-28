Anthony Starr, star di The Boys, è Andy Warhol nel biopic su Basquiat

Le riprese del biopic si sono già concluse e, oltre a Starr nei panni di Warhol, il film vede Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Basquiat e Jeffrey Wright , che curiosamente aveva già interpretato l’artista nel film Basquiat di Julian Schnabel del 1996. La data d’uscita di Samo Lives non è stata ancora annunciata.

Diretto da Julius Onah e scritto dallo stesso Onah insieme a Peter Glanz , Samo Lives racconta l’ascesa di Basquiat (interpretato da Kelvin Harrison Jr.) nella scena artistica di New York, mentre fa i conti con il proprio passato e il proprio futuro — il tutto con la vivacità e l’inventiva tipiche del suo stile neo-espressionista e da writer che ha rivoluzionato l’arte contemporanea.

GRANDE ATTESA PER L’ULTIMA STAGIONE DI THE BOYS

Parallelamente a Samo Lives, Starr è stato impegnato con le riprese della quinta e ultima stagione di The Boys. Quando le riprese si sono concluse all’inizio di quest’anno, l’attore ha condiviso su Instagram un messaggio di gratitudine. “Ho aspettato un po’ prima di scrivere, per lasciare che le cose si assestassero e cercare di elaborare la fine di questo show”, ha scritto allegando anche alcune foto in costume con i colleghi del cast. “È difficile per me esprimere a parole che viaggio incredibile sia stato. Quanta vita, quanto cambiamento, quante persone straordinarie ho incontrato. Quest’esperienza è stata il punto più alto della mia carriera”.

“Amo questa serie. E amo questo personaggio. Davvero. Mi mancherà andare sul set, sapere cosa stavamo cercando di fare ma non sapere mai dove saremmo finiti a fine giornata… solo che ci saremmo divertiti e sarebbe stato estremamente gratificante dal punto di vista creativo. Questo personaggio così complesso mi ha dato lo spazio per esplorare e superare limiti che non avrei mai immaginato, e per questo sarò sempre grato”. La quinta stagione di The Boys ha terminato le riprese e probabilmente debutterà nel 2026 su Prime Video.