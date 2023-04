The Boys 4, Antony Starr celebra la fine delle riprese

Riprese concluse per Antony Starr, interprete di Patriota nella serie TV targata Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Antony Starr ha concluso le riprese della quarta stagione della serie TV The Boys , in arrivo prossimamente su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

the boys, lo scatto di antony starr

Grande attesa per i nuovi episodi della produzione in cui Antony Starr tornerà a vestire i panni di Patriota. L’attore neozelandese ha aggiornato il pubblico in merito allo stato dei lavori della serie TV comunicando la fine delle riprese per il suo personaggio.

Antony Starr ha condiviso una foto seduto all’interno di un aereo scrivendo: “Congratulazioni a tutta la squadra”.