grande fratello vip, cos’è successo lunedì 19 ottobre

A rischio eliminazione sette inquilini: Jonathan Kashanian, Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa, Megan Ria, Giacomo Gallani e Alessandro Roncaccia. Valeria Marini ha parlato della sua crisi all’interno della casa, Carmen Di Pietro ha potuto riabbracciare il primo amore Luigi

Lunedì 19 ottobre Ilary Blasi ha condotto l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip. Jonathan Kashanian è risultato il concorrente meno votato dal pubblico a casa. Dopo aver riabbracciato il suo primo amore Luigi, Carmen Di Pietro ha vinto lo scontro con Giacomo Gallani al televoto flash.

Undicesimo appuntamento con l’edizione vip del celebre reality-show. Ilary Blasi ( FOTO ) ha ripercorso gli ultimi avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici hanno commentato i comportamenti dei concorrenti. La conduttrice ha aperto la puntata sviscerando la crisi di Valeria Marini . L’inquilina ha parlato della caduta con Carmen Di Pietro: “Mi sono spaventata perché ho preso un brutto colpo in faccia e non volevo fare la vittima”. Giulia Provvedi ha parlato delle tensioni con la concorrente: “Credo di non essere stata carina nei suoi confronti, ma neanche lei nei miei”. Carmen Di Pietro ha aggiunto: "Ho visto una Valeria Marini che non avevo mai visto". Infine, Valeria Marini ha concluso: “La mia voglia è quella di essere felice, di divertirci e far divertire”.

Luce sulla gelosia di Valeria Marini per Alex Belli, amico di Marina La Rosa. L’attore ha dichiarato: "È una bella gara. Io mi trovo tra due fuochi abbastanza impegnativi”. Ilary Blasi ha svelato l’esito del televoto annunciando la candidatura di Jonathan Kashanian al ballottaggio eliminatorio. Salvi Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Valeria Marini. Megan Ria ha ripercorso la sua storia: “Sono stati anni dove l'unico momento in cui potevo non pensare era in sala da ballo, perché a casa non potevo permettermi di vivere l'infanzia con leggerezza e spensieratezza”. La mamma Linda ha fatto una sorpresa all’inquilina: “Voglio chiederti scusa, perché da piccola ti ho dato tante responsabilità”. Emozione e divertimento con Carmen Di Pietro, protagonista di una sorpresa da parte del suo primo amore Luigi.

Televoto flash tra Carmen Di Pietro e Giacomo Gallani, quest’ultimo candidato al ballottaggio eliminatorio poiché preferito dal 33,76% dei telespettatori. Infine, i concorrenti hanno fatto le attese nomination delineando la rosa definitiva degli inquilini a rischio eliminazione. Al televoto sette concorrenti: Jonathan Kashanian, Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa (FOTO), Megan Ria, Giacomo Gallani e Alessandro Roncaccia.