grande fratello vip, le anticipazioni di lunedì 19 ottobre

A pochi giorni dall’ultimo appuntamento, lunedì 19 ottobre Ilary Blasi ( FOTO ) condurrà l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip. Presenti in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli , chiamate a commentare i comportamenti dei concorrenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Stando alle prime anticipazioni ufficiali condivise dal sito ufficiale del reality-show, Valeria Marini dovrà confrontarsi con alcuni inquilini. Attesa per il contenuto della busta nera.

Venerdì 16 ottobre Moreno Morello ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. L’ex inquilino ha ottenuto il 10,91% dei voti contro il 23,91% a favore di Andreas Müller, il 22,06% per Marina La Rosa (FOTO), il 15,45% a supporto di Giacomo Gallani, il 14,81% per Megan Ria e infine il 12,86% per Jonathan Kashanian.

Poco dopo l’uscita dalla casa, l’ex inquilino ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Un grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa insolita avventura. Chi mi conosce bene, sa che io non scendo mai a compromessi e chi non scende a compromessi difficilmente può vincere in questo tipo di giochi, ma si può divertirete tantissimo. E io mi sono divertito tantissimo a mandarvi delle indiscrezioni, delle informazioni esclusive dall’interno della casa, ad orari anche impensabili, ma voi siete stati così bravi da coglierle, commentarle e farle girare”.