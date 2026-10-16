Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria, Moreno Morello, Marina La Rosa e Andreas Müller sono i sei inquilini a rischio eliminazione. Valeria Marini e Carmen Di Pietro si esibiranno sulle note di Vamos a Bailar di Paola e Chiara, Giancarlo Danto riceverà una sorpresa da parte del padre Carmelo

grande fratello vip, le anticipazioni di venerdì 16 ottobre

Venerdì 16 ottobre Ilary Blasi (FOTO), affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, sarà alla guida del decimo appuntamento del reality-show. Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale del programma televisivo, la conduttrice parlerà del rapporto tra Marina La Rosa e Alex Belli. Spazio anche alle incomprensioni tra Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi. Andreas Müller e Megan Ria cercheranno di fare chiarezza sul loro allontanamento. Giancarlo Danto riceverà una sorpresa da parte del padre Carmelo.

Dopo la caduta virale nel corso della nona puntata, Valeria Marini e Carmen Di Pietro si esibiranno sulle note di Vamos a Bailar di Paola e Chiara nella Battle dei Talenti. Infine, la conduttrice svelerà il nome del secondo inquilino eliminato di questa edizione tra Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria, Moreno Morello, Marina La Rosa (FOTO) e Andreas Müller.