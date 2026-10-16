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Grande Fratello Vip, le anticipazioni di venerdì 16 ottobre

Spettacolo

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria, Moreno Morello, Marina La Rosa e Andreas Müller sono i sei inquilini a rischio eliminazione. Valeria Marini e Carmen Di Pietro si esibiranno sulle note di Vamos a Bailar di Paola e Chiara, Giancarlo Danto riceverà una sorpresa da parte del padre Carmelo

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Decimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi accompagnerà il pubblico nel corso della nuova puntata. Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il secondo concorrente eliminato di questa edizione tra Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria, Moreno Morello, Marina La Rosa e Andreas Müller.

grande fratello vip, le anticipazioni di venerdì 16 ottobre

 

Venerdì 16 ottobre Ilary Blasi (FOTO), affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, sarà alla guida del decimo appuntamento del reality-show. Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale del programma televisivo, la conduttrice parlerà del rapporto tra Marina La Rosa e Alex Belli. Spazio anche alle incomprensioni tra Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi. Andreas Müller e Megan Ria cercheranno di fare chiarezza sul loro allontanamento. Giancarlo Danto riceverà una sorpresa da parte del padre Carmelo.

 

Dopo la caduta virale nel corso della nona puntata, Valeria Marini e Carmen Di Pietro si esibiranno sulle note di Vamos a Bailar di Paola e Chiara nella Battle dei Talenti. Infine, la conduttrice svelerà il nome del secondo inquilino eliminato di questa edizione tra Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria, Moreno Morello, Marina La Rosa (FOTO) e Andreas Müller.

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Venerdì 9 ottobre Giancarlo Danto, momentaneamente eliminato, ha pescato il biglietto di ritorno. Il concorrente ha simpaticamente commentato: “Poverini i miei amici che mi devono aspettare stasera. Speravano che uscissi e invece no”. Michelle Masullo, prima concorrente eliminata di questa edizione, ha parlato della sua esperienza in un post su Instagram: “Il Grande Fratello mi ha lasciato addosso tantissime emozioni. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentita forte, altri in cui mi sono sentita fragile, confusa, persino difficile da comprendere".

 

L'ex inquilina ha proseguito: "Vivere la casa è stato un viaggio dentro me stessa: ho riso, pianto, mi sono arrabbiata, ho avuto paura, mi sono messa in discussione e, soprattutto, ho provato emozioni che fuori da lì forse avrei impiegato molto più tempo a conoscere. È stata un’esperienza intensa, a tratti difficile, ma anche incredibilmente vera”.

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Ilary Blasi, dal matrimonio con Totti a Bastian Muller. FOTOSTORIA

Da letterina di “Passaparola” a conduttrice di numerosi programmi televisivi come “Grande Fratello”, è tra i personaggi più apprezzati dal pubblico. Giovedì 9 gennaio arriva su Netflix la sua serie tv, 'Ilary', terzo progetto personale dopo il film 'Unica' e il libro 'Che stupida'

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