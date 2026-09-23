Nella Casa più spiata d'Italia, l'ex vincitore di Amici ha ripercorso la sua carriera da ballerino. Ha raccontato che non rifarebbe quel percorso pur non rinnegandolo, ha parlato di compensi bassi e di precarietà e ha spiegato perché oggi ha voltato pagina aprendo un negozio a Roma

Il marito di Veronica Peparini - e padre delle sue due gemelle - non rinnega il successo ottenuto. Riconosce però che la danza non era la vocazione assoluta su cui costruire l'intera vita professionale, una consapevolezza arrivata con il tempo e con le esperienze vissute dopo il talent.

" Non lo rifarei, non era una passione così forte ", ha spiegato il ballerino. Sono parole che colpiscono se si ripensa alla sua storia nel programma. Un infortunio lo aveva costretto a lasciare la scuola in lacrime, l'anno dopo era rientrato e nel 2017 aveva conquistato la sedicesima edizione. Secondo lui proprio quel traguardo avrebbe spento la spinta successiva: "Quello evidentemente mi ha saziato".

Sono passati quasi dieci anni dal trionfo nel talent di Maria De Filippi, ma oggi Andreas Müller guarda a quella stagione con un certo distacco. Durante una lunga conversazione con Simone Annicchiarico nella Casa del Grande Fratello Vip, il trentenne ha detto senza giri di parole che, potendo tornare indietro, prenderebbe un'altra strada . La confessione ha sorpreso i compagni di avventura, e probabilmente anche molti fan che lo avevano seguito passo dopo passo.

I compensi e la scelta di cambiare vita

Andreas Müller ha rivelato che per molti lavori il suo compenso si fermava a una cifra modesta: "Prendevo sui 500 euro massimo". Le cose andavano meglio solo con le tournée lunghe, come quella al fianco di Claudio Baglioni. Il vero problema era però l'altalena. Perché, a una stagione piena di impegni, poteva seguirne una quasi vuota. "Dai 19 ai 29 anni ho spinto e dato il massimo, poi ho visto che puntando solo sul ballo non c'era un ritorno", ha raccontato. Nei grandi show, secondo la sua esperienza, il budget va prima ad artisti, scenografie e luci, e solo alla fine al corpo di ballo. Per questo definisce i ballerini "spesso l'ultima ruota del carro". All'estero, dagli Stati Uniti alla Francia, le paghe sarebbero invece più alte.

Megan Ria, anche lei ballerina e concorrente di questa edizione, ha provato a smorzare il quadro. Ha spiegato che negli ultimi anni tour musicali e videoclip offrono compensi migliori, ma ha evitato di dare cifre.

Andreas ha ammesso di aver invidiato perfino la stabilità dei genitori, che fanno i baristi: "Almeno loro hanno degli stipendi fissi e sicuri". Ha aggiunto di non sentirsi portato a lavorare alle dipendenze di altri, soprattutto in contesti in cui aveva l'impressione di contare poco. Dopo la partecipazione a La Talpa ha scelto dunque un'attività tutta sua: a Roma ha aperto un negozio di articoli da collezione, dalle carte Pokémon ai pezzi legati a One Piece. "Sto avendo delle soddisfazioni", assicura.