Veronica Peparini e Andreas Muller, le foto del matrimonio in bianco

La coreografa, tornata come maestra ad Amici dopo la maternità, ha sposato il suo ex allievo conosciuto durante il programma di Maria De Filippi. Dopo il rito civile di luglio la coppia ha celebrato l'amore e la famiglia con una cerimonia speciale

C’erano una volta una maestra di danza e un suo allievo, che prima si innamorano, poi hanno due splendide gemelle e infine decidono di coronare la loro fiaba d’amore proclamando il fatidico sì. Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati! Dall’account ufficiale di Verissimo – il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, al quale spesso la coppia si è affidata per parlare della loro storia d’amore – sono state diffuse le foto ufficiali del matrimonio, poi riprese da amici, parenti e dagli stessi sposi. Presenti anche Olivia e Daniele, i figli nati dal legame precedente di Veronica con l’ex marito Fabrizio Prolli.

Presente anche Maria De Filippi

Alle nozze ha preso parte anche Maria De Filippi, proprio colei che, nella sua scuola, aveva permesso ai due di incontrarsi. Andreas ha ottenuto un banco nel 2015 per la quindicesima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, superando la fase iniziale ma costretto a lasciare la scuola poco prima dell’inizio della fase serale a causa di un infortunio al braccio. Questo però non ha fermato il ballerino, che ha iniziato a collaborare con Veronica nell’estate 2015 lavorando a videoclip musicali coreografati dalla stessa Peparini. Andreas però decide di ripresentarsi all’edizione successiva del talent, ripercorrendo l’intero percorso – non senza qualche polemica per la seconda possibilità concessa – e vincendo quell’edizione.

La coppia ha inoltre realizzato e pubblicato insieme il libro L’amore non è un numero, in riferimento alla differenza d’età che intercorre fra i due (54 lei, 28 lui), e ha partecipato insieme nel 2024 alla quarta edizione del reality La Talpa condotto da Diletta Leotta.