La Talpa 2024, i concorrenti del reality condotto da Diletta Leotta

Classe 1988, nato a Copenaghen, Andrea Preti vive in Italia fin da quando aveva 17 anni. Dopo aver studiato recitazione a New York, debutta nella fiction Furore, in onda su Canale 5. Passato dietro la macchina da presa, viene premiato al Festival del Cinema Italiano a Mosca per la regia di One more day