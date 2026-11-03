Grande Fratello Vip 2026, nomination e chi è stato eliminato ieri sera

Jonathan Kashanian ha lasciato la Casa più spiata d’Italia nella quindicesima puntata, in onda lunedì 2 novembre su Canale 5. Rischiano ora l’eliminazione quattro concorrenti: Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Müller e Giulia Provvedi
Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. In studio, come ogni settimana, c’erano le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nella puntata di lunedì 2 novembre il pubblico ha mandato a casa un altro concorrente. E, come sempre, sono arrivate le nuove nomination. In mezzo c’è stato spazio per scontri, lacrime e qualche sorpresa dall’esterno.
Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera
Al televoto c’erano sei inquilini: Jonathan Kashanian, Valeria Marini, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Prima del verdetto la conduttrice li ha riuniti nella Nuvola, chiedendo a ciascuno chi avrebbe voluto veder uscire. Nella prima parte della serata si sono salvati Belli, Meloni e Di Pietro, mentre più tardi è toccato a Varsi. Alla sfida finale sono arrivati quindi Valeria Marini e Jonathan Kashanian. È stata Marina La Rosa, già prima finalista di questa edizione, a portare la busta nera con il nome dell’eliminato. Ad abbandonare il gioco è stato lo stilista, che ha ottenuto solo il 6,44% delle preferenze. Piera Meloni ha chiuso invece in testa con il 38,59%.
Kashanian è il quarto eliminato definitivo, dopo Michelle Masullo, Moreno Morello e Giacomo Gallani. Gli ultimi giorni nella Casa erano stati difficili per lui. Nella catena di salvataggio della settimana precedente aveva scelto Megan Ria anziché l’amico Varsi, e alcuni compagni avevano letto quella mossa come una strategia. In diretta ha accusato Marina La Rosa di aver influenzato Varsi, e ha attaccato anche Andreas Müller. Prima di uscire, si è rivolto proprio a La Rosa: “Spero di non incontrare mai più una persona come te”. Poi ha commentato il verdetto: “Sono sereno così, era il mio momento”.
Le tensioni della quindicesima puntata
Molta attenzione anche per Alex Belli. Dopo gli ultimi litigi, l’attore si è isolato in una zona vicino alla piscina che ha chiamato “Oblio”, e diversi coinquilini lo hanno vissuto come una provocazione. In puntata c’è stato un nuovo confronto con Marina La Rosa, e Belli le ha detto: “Sono stato così bene senza di te”. Durante la settimana ha potuto riabbracciare la moglie Delia Duran, che a sua volta ha avuto un confronto acceso con La Rosa. Secondo diverse ricostruzioni, nel corso dell’incontro Belli avrebbe passato un biglietto alla moglie. Sarebbe una violazione delle regole del reality, ma per ora non si sa se ci saranno conseguenze.
Un altro biglietto ha messo in difficoltà Valeria Marini. Belli ha mostrato un foglietto che, a suo dire, gli era stato dato dalla showgirl. Lei ha negato di averlo scritto ed è scoppiata a piangere.
Tra i momenti più leggeri, Alessandro Roncaccia ha ricevuto la visita della madre Donatella, che ha conosciuto Piera Meloni. Carmen Di Pietro è tornata a parlare di Luigi, il suo primo fidanzato, che aveva rivisto nei giorni scorsi.
Grande Fratello Vip, le nomination: chi rischia
Dopo l’eliminazione i concorrenti hanno fatto le nomination, tutte palesi. Marina La Rosa era esclusa perché già certa di un posto in finale. Alla fine sono finiti al televoto Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Müller e Giulia Provvedi. Questa volta il pubblico vota per salvare: chi prende meno voti, lascerà la Casa. Il risultato si saprà venerdì 6 novembre su Canale 5.