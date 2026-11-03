Grande Fratello Vip 2026, nomination e chi è stato eliminato ieri sera

Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. In studio, come ogni settimana, c’erano le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nella puntata di lunedì 2 novembre il pubblico ha mandato a casa un altro concorrente. E, come sempre, sono arrivate le nuove nomination. In mezzo c’è stato spazio per scontri, lacrime e qualche sorpresa dall’esterno.

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera

Al televoto c’erano sei inquilini: Jonathan Kashanian, Valeria Marini, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Prima del verdetto la conduttrice li ha riuniti nella Nuvola, chiedendo a ciascuno chi avrebbe voluto veder uscire. Nella prima parte della serata si sono salvati Belli, Meloni e Di Pietro, mentre più tardi è toccato a Varsi. Alla sfida finale sono arrivati quindi Valeria Marini e Jonathan Kashanian. È stata Marina La Rosa, già prima finalista di questa edizione, a portare la busta nera con il nome dell’eliminato. Ad abbandonare il gioco è stato lo stilista, che ha ottenuto solo il 6,44% delle preferenze. Piera Meloni ha chiuso invece in testa con il 38,59%.

Kashanian è il quarto eliminato definitivo, dopo Michelle Masullo, Moreno Morello e Giacomo Gallani. Gli ultimi giorni nella Casa erano stati difficili per lui. Nella catena di salvataggio della settimana precedente aveva scelto Megan Ria anziché l’amico Varsi, e alcuni compagni avevano letto quella mossa come una strategia. In diretta ha accusato Marina La Rosa di aver influenzato Varsi, e ha attaccato anche Andreas Müller. Prima di uscire, si è rivolto proprio a La Rosa: “Spero di non incontrare mai più una persona come te”. Poi ha commentato il verdetto: “Sono sereno così, era il mio momento”.