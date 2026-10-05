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Bruno Barbieri 4 Hotel, Hotel Camigliatello ha vinto nel Parco Nazionale della Sila. FOTO

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Nel Parco Nazionale della Sila, in Calabria, la natura è protagonista. Un altopiano antico, fatto di boschi secolari, laghi cristallini e sapori autentici. Tra ville immerse nella foresta, alberghi natalizi e hotel dal sapore “retrò” di montagna, Niccolò, Marco, Fabio e Biagio si sono sfidati davanti al giudice Bruno Barbieri. Ha vinto Hotel Camigliatello di Niccolò. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

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