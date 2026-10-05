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Fabio è uno dei proprietari del B&B Villa dei Larici, immersa nel verde e circondata da boschi di larici e laghi cristallini. È nata nel 2018 da un progetto dell'albergatore, che è ingegnere, che ha unito nell'hotel di design le sue più grandi passioni: l’ospitalità e la Sila. Ognuna delle 5 camere prende il nome dagli elementi più iconici del territorio (dalle vette più alte della Sila ai laghi) ed è impreziosita da colori naturali (verde e azzurro) e pezzi di arredamento realizzati appositamente per la struttura dagli artigiani del posto.

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