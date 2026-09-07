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Bruno Barbieri 4 Hotel, Hotel Ravesi ha vinto la puntata alle Isole Eolie. FOTO

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Nel Tirreno, tra scogliere vulcaniche, mare blu e profumi che raccontano storie antiche, ci sono le Isole Eolie. Lipari è la più grande e vivace, un mix di storia, tradizione e movida estiva. Salina invece è verde, elegante e silenziosa, famosa per la sua malvasia e i capperi pregiati. Lucie, Francesca, Sarah e Ariana si sono sfidate per dimostrare a Bruno Barbieri chi ha l’hotel migliore. Ha vinto Hotel Ravesi di Lucie. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

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