Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la 7a puntata sulle Colline Senesi e in Val d'Orcia

Dolci colline, filari di cipressi e scorci suggestivi. Tra hotel, boutique resort e agriturismi, Bruno Barbieri va alla scoperta delle due valli più belle della Toscana, la Val d’Orcia e la Val di Chiana, dove cultura, natura e tradizione si intrecciano. Albergo Le Terme di Diego vince la sfida contro Valentina, Mario e Alberto. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto in Colline Senesi e Val d'Orcia

Dolci colline, filari di cipressi e scorci suggestivi. Tra hotel, boutique resort e...

Mara Venier fa 75 anni, la carriera e l'evoluzione del suo look. FOTO

"Zia Mara", o la "regina della domenica", è nata il 20 ottobre 1950 a Venezia. Giovanissima...

Makari, il cast della quarta stagione. FOTO

Torna su Rai 1, domenica 19 ottobre, la serie tv con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna....

Task, cast della nuova serie crime thriller con Mark Ruffalo. FOTO

In esclusiva su Sky e NOW dal 12 ottobre, la serie in sette episodi ambientata nella periferia...

Festa Cinema Roma, il red carpet di Couture con Angelina Jolie. FOTO

Nella Capitale, la protagonista del film di Alice Winocour - dedicato all’alta moda - sfila sul...

    Tim Burton a Firenze per Florence Biennale visita la città con Giani

    Il maestro del visionario in visita tra le segrete della Fortezza da Basso nel capoluogo toscano,...

    George Lucas: "Mi sono lasciato Star Wars alle spalle. Ho una vita"

    Dopo aver ceduto a Disney la casa di produzione Lucasfilm e il franchise della saga, il regista e...

    Tra le meraviglie di Mercanteinfiera, paradiso dei collezionisti

    Moda, collezionismo e oggetti senza tempo, o meglio, con un tempo lunghissimo. FLASH ci porta a...