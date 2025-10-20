Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto in Colline Senesi e Val d'Orcia

5/15

Alberto è il proprietario dell’agriturismo Terre di Giorgio - Villa La Palazzetta, situato nel cuore della Val d’Orcia. Milanese con origini calabresi, dopo aver vissuto in giro per il mondo per il suo lavoro, Alberto si è innamorato di questo territorio e ha deciso di dare una svolta alla sua vita, fondando prima un’azienda agricola e poi un agriturismo. Oltre alle sei camere e ai due appartamenti, nella struttura ci sono anche un ristorante e un bar, un piccolo bosco e una piscina.

