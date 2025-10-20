Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto in Colline Senesi e Val d'Orcia

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la 7a puntata sulle Colline Senesi e in Val d'Orcia
Dolci colline, filari di cipressi e scorci suggestivi. Tra hotel, boutique resort e agriturismi, Bruno Barbieri va alla scoperta delle due valli più belle della Toscana, la Val d’Orcia e la Val di Chiana, dove cultura, natura e tradizione si intrecciano. Albergo Le Terme di Diego vince la sfida contro Valentina, Mario e Alberto. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand