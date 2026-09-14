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Matteo è il direttore di Villaggio Conero Azzurro, a gestione familiare e aperto 40 anni fa dal nonno. All'inizio era solo un campeggio per tende e roulottes, che poi ha aggiunto bungalow, chalet e cottage dotati di comfort. Dopo una laurea in Economia e Management all’Università Bocconi di Milano, nel 2020 Matteo ha scelto di lavorare qui. Ci sono due ristoranti, un bar, un minimarket, due piscine e una spiaggia privata con stabilimento, campi da tennis, calcio, basket, beach volley, ping pong, animazione serale in spiaggia e miniclub per i bambini.

Bruno Barbieri, chi ha vinto la puntata nelle Colline Senesi e in Val d'Orcia. FOTO