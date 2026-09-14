Bruno Barbieri 4 Hotel, Villaggio Conero Azzurro ha vinto la puntata 2 nelle Marche. FOTO
Bruno Barbieri ha fatto tappa nelle Marche, tra la costa del Conero e l'entroterra, per vivere la natura in strutture all’aria aperta. Niente hotel, relais o B&B classici, ma villaggi e campeggi, fatti non solo di tende e roulotte, ma anche di chalet, bungalow, "bolle" e safari tent, per decretare la miglior esperienza open-air della zona. Tra Marco, Alice, Matteo e Maura, ha vinto Villaggio Conero Azzurro di Matteo. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand