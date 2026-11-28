Il sindacato è l'unico ad annunciare lo stop nei giorni dell'anteprima under 30 e della Prima. "Vogliamo un aumento di stipendio che sia uguale per tutti", afferma una nota. Cgil, Cisl, Uil e Fials incontreranno il sovrintendente Ortombina lunedì 30 novembre

La Cub ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il rinnovo del contratto alla Scala il 4 e il 7 dicembre ovvero i giorni in cui sono programmati l'anteprima under 30 e la Prima di Otello che apre la stagione lirica del teatro. "Vogliamo un aumento di stipendio che sia uguale per tutti e che ci permetta di vivere in questa città, una riduzione dell'orario di lavoro e l'aumento dell'organico. Lottiamo il 4 e il 7 dicembre 2026 perché vogliamo fatti e non parole", ha spiegato la Cub. Non hanno aderito allo sciopero Cgil, Cisl, Uil e Fials, che hanno in programma un incontro con il sovrintendente Fortunato Ortombina lunedì prossimo.

I rischi per l'anteprima e la Prima

Anche se la Cub è l'unico sindacato che ha proclamato lo sciopero, questo potrebbe creare comunque problemi per le rappresentazioni del 4 e soprattutto del 7 dicembre, quando è in programma la diretta su Rai Uno di Otello. L'allestimento, con la regia di Damiano Michieletto, prevede infatti una scenografia (affidata a Paolo Fantin) complessa, con giochi di luci (a cura di Alessandro Carletti) che richiedono una presenza cospicua di tecnici. Nella trattativa, da tempo Cub non si siede più con gli altri sindacati che incontreranno il 30 novembre il sovrintendente e dovrebbero avere una assemblea il 2 dicembre. Nessuna intenzione da parte loro comunque di fare saltare lo spettacolo inaugurale della stagione, nella consapevolezza che si tratta di una voce importante del bilancio del teatro. "È finita la dittatura dell'orchestra vogliamo il pane e le rose in tutti i reparti. Le lavoratrici e i lavoratori della Scala hanno diritto a un nuovo contratto. Senza contratto non ci sarà né la Primina né la Prima", ha scritto la Cub invitando a partecipare al corteo per lo sciopero nazionale del 4 dicembre e al presidio in programma il 7 dicembre alle 14 davanti al teatro.