Una serata per Amateur. Per Amateur della vita e della musica. Cesare Cremonini abbraccia la sua Bologna col primo di sette concerti che lo vedranno, come un gladiatore, al centro dell'Unipol Arena. Dopo la data zero di Ancona è cominciato ufficialmente nella Dotta Bologna l'Amatour, un viaggio lungo oltre due ore che porta il pubblico nell'universo cremoniniano in maniera inedita in quanto tutti i pezzi sono stati rivestiti da nuance Pop, Jazz, Soul ed elettroniche ma senza essere "dylaniati", ovvero senza cedere alla tentazione, che il menestrello d'America Bob Dylan frequenta da tanti anni, di rendere le sue canzoni irriconoscibili. Cesare Cremonini di ogni brano in scaletta ha conservato l'anima concedendosi licenze artistiche coraggiose, in qualche caso estreme (come per Figlio di un Re) ma coerenti con la sua storia. L'inizio è roboante e stupefacente in quando la debut-song Paparazzi viene eseguita sul palchetto laterale e non sull'isola tecnologica al centro del palazzetto: un ritmo avvolgente che si tramuta in forsennato quando al fianco di Cesare appare Fabri Fibra, unico guest della serata. Dal palco piccolo, attraverso un corridoio, vola al principale per la title-track Amateur, brano che scatena la sezione fiati e che fa capire che sarà una serata ad alta tensione emotiva. Si ferma e si guarda intorno: "Questo palco centrale - commenta - ci permette di guardaci meglio negli occhi a 360 gradi. Questa è la prima di sette date ed è un onore presentarmi alla mia città come un ghost amateur". La Nuova Stella di Broadway suscita la prima standing ovation, luci da night tra a Fred Astaire e una una dea che nasce. Lucciconi agli occhi quando arrivano le prime note di Ora che non ho più te e poi "Bologna come stai, sei tutta con me. Mi fate impazzire così (il pubblico oscilla le braccia, ndr). Ho un amico di Bologna che conosco da bambino, dai tempi dell’asilo ed è più intelligente e preparato di me, è un rompicoglioni, da noi si dice du maron, e mi urla 'hai biglietto di ritorno?'. La risposta è no, perché quello che faccio non ne ha bisogno. Ognuno di noi deve guardare dentro di sé non per solitudine ma perché si trasforma, come stasera, in qualcosa di naturale. Io di positivo penso a un amico e a un bastone cui appoggiarmi": è la poetica e auto-biografica introduzione a Cavalli da Corsa (preceduta da quella perla pura che è Maggese) accompagnata dall'immagine rarefatta di un Pegaso bianco ma senza ali perché non ne ha bisogno per fare decollare il cuore.