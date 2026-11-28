Debutta nella città delle Torri e dei portici Amatour, il live che l'artista bolognese ha costruito partendo dal suo ultimo album Amateur. IL RACCONTO
Una serata per Amateur. Per Amateur della vita e della musica. Cesare Cremonini abbraccia la sua Bologna col primo di sette concerti che lo vedranno, come un gladiatore, al centro dell'Unipol Arena. Dopo la data zero di Ancona è cominciato ufficialmente nella Dotta Bologna l'Amatour, un viaggio lungo oltre due ore che porta il pubblico nell'universo cremoniniano in maniera inedita in quanto tutti i pezzi sono stati rivestiti da nuance Pop, Jazz, Soul ed elettroniche ma senza essere "dylaniati", ovvero senza cedere alla tentazione, che il menestrello d'America Bob Dylan frequenta da tanti anni, di rendere le sue canzoni irriconoscibili. Cesare Cremonini di ogni brano in scaletta ha conservato l'anima concedendosi licenze artistiche coraggiose, in qualche caso estreme (come per Figlio di un Re) ma coerenti con la sua storia. L'inizio è roboante e stupefacente in quando la debut-song Paparazzi viene eseguita sul palchetto laterale e non sull'isola tecnologica al centro del palazzetto: un ritmo avvolgente che si tramuta in forsennato quando al fianco di Cesare appare Fabri Fibra, unico guest della serata. Dal palco piccolo, attraverso un corridoio, vola al principale per la title-track Amateur, brano che scatena la sezione fiati e che fa capire che sarà una serata ad alta tensione emotiva. Si ferma e si guarda intorno: "Questo palco centrale - commenta - ci permette di guardaci meglio negli occhi a 360 gradi. Questa è la prima di sette date ed è un onore presentarmi alla mia città come un ghost amateur". La Nuova Stella di Broadway suscita la prima standing ovation, luci da night tra a Fred Astaire e una una dea che nasce. Lucciconi agli occhi quando arrivano le prime note di Ora che non ho più te e poi "Bologna come stai, sei tutta con me. Mi fate impazzire così (il pubblico oscilla le braccia, ndr). Ho un amico di Bologna che conosco da bambino, dai tempi dell’asilo ed è più intelligente e preparato di me, è un rompicoglioni, da noi si dice du maron, e mi urla 'hai biglietto di ritorno?'. La risposta è no, perché quello che faccio non ne ha bisogno. Ognuno di noi deve guardare dentro di sé non per solitudine ma perché si trasforma, come stasera, in qualcosa di naturale. Io di positivo penso a un amico e a un bastone cui appoggiarmi": è la poetica e auto-biografica introduzione a Cavalli da Corsa (preceduta da quella perla pura che è Maggese) accompagnata dall'immagine rarefatta di un Pegaso bianco ma senza ali perché non ne ha bisogno per fare decollare il cuore.
LA SERATA PERFETTA PER ESSERE TUTTI ROBIN
Il concerto corre veloce, la scaletta è equilibrata, è un'alchimia artistico-sentimentale, ma di questo non c'è da stupirsi, i suoi viaggi live sono sempre stati accompagnati da uno stupore ragionato: "La gente ha pagato un prezzo importante - dice Cesare Cremonini - e ora serve un capolavoro della letteratura contemporanea, complesso e filosofico, che ha contribuito alla mia crescita intellettuale e artistica ma soprattutto alcolica. Lo sapete perché il bolognese mette le mani dietro la schiena quando cammina? Per compensare il colesterolo. Non ho vinto il premio Nobel per la letteratura per un pelo con questa canzone. L’arte al popolo..." ed esplode Greygouse, che in un nano secondo si trasforma in una sabba, in un rito collettivo. Riprende la narrazione: "Era il 2003, scrivevo canzoni che finivano in album come Maggese, sembra una vita fa, pubblicavo canzoni che non possono oggi avere spazio. Scrivevo a occhi chiusi, è una sensazione e un sentimento di grande gratitudine": sarà anche trascorso tanto tempo ma a me, una canzone come Dev’Essere Così emoziona sempre. Disturbo Mentale per attitudine mi ha fatto pensare agli anni ruggenti dello Studio 54 di New York. Logico #1 è un capolavoro di luci e arrangiamento e Vorrei, che fa da solo al piano, ha un afflato mistico. Delfini ha una sua mitologia con i simpatici cetacei che firtuali fluttuano e nuotano nell'aria per poi trasformarsi in figure geometriche tra cui una stella polare pregna di desideri. Il Giardino dei Sassofoni versione live è una scoperta meravigliosa così come Una come te riarrangiata Jazz. Si scivola verso il finale con 50 Special e l'immancabile sciarpa della sua squadra, il Bologna, adagiata, con sacralità, sul pianoforte, poi colpiscono la melanconia di Marmellata #25, la consapevolezza di Nessuno Vuole Essere Robin e la dolcezza di Poetica. L'abbraccio finale non poteva che essere con Un Giorno Migliore. Perché domani è sempre un altro giorno, e si spera migliore.
Crediti foto: Erika Serio
Cesare Cremonini a Londra, le foto del concerto
Cesare Cremonini ha presentato l’album 'Amateur' a Londra. Sul palco Salmo, Fabri Fibra, Malika Ayane e una superband internazionale con Donny McCaslin e Zach Danziger. L’evento ha visto Sky come media partner. Dopo il successo degli ultimi appuntamenti live, il 24 novembre il cantautore darà ufficialmente il via alla nuova tournée. La media partnership Sky proseguirà con 'Cremonini - Amateur Forever', il documentario, diretto da Pepsy Romanoff, prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW