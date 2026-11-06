Radici, il trailer della docuserie Sky con Daniele De Rossi

Daniele De Rossi torna alle origini in una docuserie che, attraverso l’Ostiamare e il suo territorio, guarda alla semplicità del calcio di ieri per dare forma a quello di domani. Sette episodi con la regia di Nicola Ravera Rafele, dal 19 novembre su Sky e NOW
Prima degli stadi pieni, della Nazionale e della Coppa del Mondo, c’era un campo a Ostia. Daniele De Rossi giocava lì. Molti anni dopo ha deciso di tornarci. Da questo ritorno nasce RADICI, la docuserie prodotta da DDR Media e Damocle, in collaborazione con Sky, in arrivo il 19 novembre su Sky Primafila e in streaming su NOW.
RADICI racconta la prima stagione del progetto dell’Ostiamare, la società nella quale De Rossi ha cominciato a giocare, e insieme una storia più grande: quella di un territorio che prova a rinascere e crescere attraverso il calcio (GUARDA IL TRAILER).
Dalle radici al futuro, la sfida di De Rossi con l'Ostiamare
Ostia non fa da sfondo. È parte della storia. Un luogo complesso, con un’identità forte, dove per generazioni il campo di calcio è stato anche l’unico posto dove andare, incontrarsi, stare insieme. Come in tanti altri quartieri e città italiane, spesso il calcio è stato semplicemente questo: qualcosa da fare e qualcuno con cui farlo. RADICI parte dall’Ostiamare per raccontare anche questo. Il valore che una società sportiva può avere per un territorio, per i ragazzi e per le famiglie. La possibilità che un club cresca e, crescendo, contribuisca a migliorare quello che gli sta intorno. Ma la serie guarda anche a quello che il calcio è diventato. Un’industria globale, un prodotto, uno spettacolo, una macchina capace di generare immagini e contenuti senza fermarsi mai. È il calcio delle nuove generazioni e non avrebbe senso guardarlo soltanto con nostalgia. Ma mentre tutto cambia, RADICI prova a chiedersi cosa valga la pena non perdere. Il campo sotto casa. Lo spogliatoio. Il rapporto tra una squadra e la sua gente. L’appartenenza a un posto. Il tempo passato insieme prima e dopo una partita. L’idea che il calcio non debba essere soltanto qualcosa da guardare, ma possa continuare a essere qualcosa da vivere. È dentro questa trasformazione che si muove la storia dell’Ostiamare: un club che vuole diventare più grande senza diventare qualcos’altro. E quella di De Rossi, che da protagonista del calcio ai massimi livelli torna nel dilettantismo per provare a costruire qualcosa di importante. Non per riportare indietro il calcio. Per capire cosa del calcio di prima può ancora servire a quello che verrà.
RADICI, prodotta da DDR Media e Damocle, in collaborazione con Sky, è una docuserie in sette episodi con Daniele De Rossi. Regia di Nicola Rafele Ravera. Dal 19 novembre su Sky Primafila e in streaming su NOW.